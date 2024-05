Bolsonaro, internado com erisipela, deve ser transferido para Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve ser ser transferido para Brasília nesta segunda-feira (6/5) após ser internado no Hospital Santa Júlia, em Manaus, para tratar um quadro de erisipela. Nas redes sociais, um dos filhos do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que o pai passa bem e já reage positivamente aos antibióticos.

Meu pai passa bem, já reage bem aos antibiótico e hoje deve ser transferido para Brasília.



Agradeço ao @fabiowoficial por ter cuidado desta logística e a todos que se preocupam e oram pelo meu pai. Muito obrigado???? pic.twitter.com/d2GuwrhHjA — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) May 6, 2024

No sábado (4/5), o ex-chefe do Executivo cumpriu agenda política em Manaus para lançar o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL-AM) como pré-candidato a prefeito da cidade e esteve em um evento do PL com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Em relato a jornalistas, Bolsonaro disse que ainda em Brasília já havia sido aconselhado pela equipe médica e pela esposa sobre a necessidade de repouso e tratamento da doença, mas optou por manter a agenda.

O que é erisipela?

Erisipela é um processo infeccioso da pele, que pode atingir a gordura do tecido celular, causado por uma bactéria que se propaga pelos vasos linfáticos. A infecção pode ocorrer em pessoas de qualquer idade, sendo mais comum nos diabéticos, obesos e nos portadores de deficiência da circulação das veias dos membros inferiores.

Não é a primeira vez que o ex-presidente enfrenta o quadro. Em novembro de 2022, Bolsonaro cancelou agendas pelo mesmo problema.

Colaborou Ingrid Soares