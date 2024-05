Vice do PL Mulher, deputada Amália Barros está na UTI após cirurgia

A deputada federal e vice-presidente do PL Mulher Amália Barros (PL-MT) segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após passar por uma cirurgia de retirada de nódulo no pâncreas. Em boletim médico divulgado no domingo (5/5), a rede de saúde informou que a parlamentar está estável, consciente e respirando espontaneamente.

Amália está internada desde 1º de maio. "A paciente segue estável, consciente e respirando espontaneamente. Está na Unidade de Terapia Intensiva, sem perspectiva de alta. Está sob os cuidados da Profa. Dra. Ludhmila Hajjar, cardiologista e intensivista da Rede D'Or e do Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo, cirurgião do aparelho digestivo da Rede D'Or", diz o boletim mais recente, enviado ao Correio.

Em vídeo publicado no Instagram, o marido de Amália, Thiago Boava, e o deputado federal Abilio Brunini (PL-MT) relataram que a parlamentar continua em observação, apesar da melhora no estado de saúde. Thiago descreveu a esposa como um "milagre de Deus".



"Quero pedir que continuem com as orações. Mas também quero contar as boas novas. Amália está se recuperando. A gente esteve com ela agora há pouco. Ela passou por uns procedimentos cirúrgicos bem difíceis, mas a boa notícia é que ela já está respirando por si só, está tendo uma melhora significativa. Agora é esperar ela continuar se recuperando, vai passar mais alguns dias nos cuidados da saúde", disse o deputado Abílio.