Lula anuncia R$ 18,3 milhões em obras do PAC, incluindo prevenção a desastres

Lula sobrevoou as áreas atingidas pelas enchentes no RS no último domingo (5/5) - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia nesta quarta-feira (8/5) novas obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no valor de R$ 18,3 bilhões. O aporte inclui R$ 1,7 bilhão para prevenção de desastres, destinados a obras de contenção de encostas.

O anúncio ocorre nesta manhã no Palácio do Planalto, em meio à calamidade pública causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O estado enfrenta o pior desastre natural de sua história, com cerca de dois terços do território afetado por alagamentos após fortes chuvas nas últimas semanas.

As obras de contenção serão realizadas em 91 municípios. Por conta das enchentes, o governo decidiu contemplar todas as propostas apresentadas por municípios gaúchos no PAC Seleções.

Além da prevenção a desastres, o investimento inclui: R$ 400 milhões para o abastecimento de água na zona rural, R$ 5,3 bilhões para a urbanização de favelas e R$ 313 milhões para regularização fundiária, além de projetos para a renovação da frota de veículos.