Na Bahia, Lula pede um minuto de silêncio por vítimas no Rio Grande do Sul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou, nesta sexta-feira (10/5), em Teixeira de Freitas (BA), da inauguração do Hospital Estadual Costa das Baleias. No começo do discurso, o chefe do Executivo pediu um minuto de silêncio pelos mortos e desabrigados no Rio Grande do Sul.

"Em primeiro lugar, eu queria que a gente fizesse um minuto de silêncio em solidariedade às pessoas que perderam familiares nas enchentes no Rio Grande do Sul, para as pessoas que estão desaparecidas e para milhares e milhares de gaúchos que estão fora de sua casas por conta de uma catástrofe ambiental. Um minuto de silencio", clamou.

"Eu aprendi desde pequeno que o coração não sente aquilo que os olhos não veem. E que a gente não consegue amar aquilo que a gente não conhece. É preciso que a gente enxergue e conheça para aprender a gostar, a cuidar das pessoas que mais necessitam nesse país. Quando falo muitas vezes das desgraças do povo não é um discurso acadêmico. 99% das coisa que eu falo são coisas da minha própria vida."

O petista relatou então ter passado por "dezenas de enchentes" com a família. "Quando falo de enchente não falo porque vi na televisão, falo porque já tive dezenas de enchentes na minha vida. Já acordei muitas vezes de madrugada brigando com rato, com barata, fezes boiando dentro de casa, tentando tirar minha mãe, porque a televisão, geladeira, fogão, já estavam perdidos. Eu sei o que é a gente ficar com uma mão na frente e a outra atrás esperando um favor do poder público", disse Lula. "Nunca vi tanta solidariedade, tanta compaixão como estou vendo agora no RS", acrescentou.

Por fim, o presidente informou que "passaria o final de semana pensando no Rio Grande do Sul" e prometeu mais anúncios. "Amanhã vamos pensar no Rio Grande do Sul outra vez. Domingo vamos pensar no Rio Grande do Sul. Segunda vamos anunciar mais coisas para o Rio Grande do Sul. Terça-feira vamos anunciar mais coisa no Rio Grande do Sul", afirmou.

"Quando a água baixar, quero visitar todas as cidades que foram afundadas na água para olhar na cara dos meus irmãos e dizer: 'Eu vou cuidar de vocês, o governo vai cuidar de vocês e vocês vão levantar a cabeça'. E tudo isso é por causa de uma coisa, é de um sangue que corre nessas veias aqui, do filho da Dona Lindu", prometeu Lula.

Núcleo Pedagógico do câmpus Paulo Freire

Lula participou da inauguração do Hospital Estadual Costa das Baleias. A unidade vai oferecer atendimentos de média e alta complexidade em diagnóstico e tratamento, em regime ambulatorial e de internação hospitalar, inclusive em leitos de terapia intensiva, em caráter de urgência e eletivo.



O presidente também anunciou na viagem o investimento para a nova infraestrutura do Núcleo Pedagógico do câmpus Paulo Freire foi de R$ 28,8 milhões, numa área de 9.045,00 m² que beneficia 1,6 mil alunos. Anteriormente, o câmpus operava em instalações provisórias cedidas pela prefeitura. A nova edificação conta com 16 laboratórios, 30 salas de aula, 40 gabinetes para docentes, seis salas para colegiados, duas para secretarias acadêmicas e auditório para 158 pessoas.