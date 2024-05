Taís Araújo será heroína Raquel em remake de "Vale Tudo"

Taís Araújo seria a escolhida para interpretar a personagem Raquel no remake de “Vale Tudo”, da TV Globo. Agora, a esposa de Lázaro Ramos será responsável por reproduzir o papel que ficou marcado por Regina Duarte, em 1988.

A informação foi divulgada pelo jornal Extra. A atriz já teria sinalizado que tinha interesse no papel da protagonista. O sucesso de 1988 foi escrito por grandes nomes da teledramaturgia, como Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

Vale lembrar que Taís chegou a comentar sobre a novela, durante sua participação no “Falas Femininas”. Na época, ela disse: “Vale Tudo é uma supernovela, a Manuela Dias é uma autora com quem trabalhei e que eu adoro. Vamos ver“.

Em outro momento, a artista também acrescentou, sobre a possibilidade de dar vida a personagem Raquel: “Não sei, eu fico meio com medo de falar [que aceitaria fazer], e depois eu falar: ‘Ah, Zé, eu acho que não dá para mim’. Mas é uma super personagem. Se o convite chegar, eu vou ficar muito honrada porque é um reconhecimento de tantos anos de uma carreira, você oferecer essa personagem para uma atriz, sabe? Então, honradíssima com o convite, eu ficaria, com certeza“.

Nas redes sociais, internautas escreveram: “Ela fala muito baixo e manso, deveria ser alguém tipo Adriana Esteves”. “Amo a Tais, mas ela é muito fina pra fazer a Raquel. Preferia a Dira Paes". "Gosto dela, mas seria o máximo a Glória Pires fazendo a mãe nessa versão".