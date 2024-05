Lula alfineta Bolsonaro: "Queremos que as crianças aprendam a ler e não a atirar"

"Não queremos crianças mortas com bala perdida. Queremos crianças com barriga cheia, com saúde, sendo cuidadas pela mãe", disse o presidente - (crédito: Reprodução/TV Gov)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta sexta-feira (10/5), em Teixeira de Freitas, na Bahia, da inauguração do Hospital Estadual Costa das Baleias. Durante discurso, o chefe do Executivo alfinetou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), citando a política de caçadores, atiradores esportivos e colecionadores (CACs) e a flexibilização do acesso da população a armas de fogo.

"Em cada município desse país vai ter uma biblioteca, porque a gente quer que as crianças aprendam a ler e não a atirar. Eu não quero fazer CACs. Eu quero fazer biblioteca para as crianças terem onde estudar, aprender computação", bradou.

"Não queremos crianças mortas com bala perdida. Queremos crianças com barriga cheia, com saúde, sendo cuidadas pela mãe", acrescentou.



Elogios

Na ocasião, Lula também elogiou a ministra da Saúde, Nísia Trindade, presente ao evento. "Quando eu chamei essa mulher para ser ministra da Saúde, ela não era médica, era presidente da Fiocruz. Eu a trouxe pela competência e sensibilidade dela. Tenho certeza de que ela vai ajudar a consertar esse país", concluiu.