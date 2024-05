Lula sai em defesa de Lira depois de vaias

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), foi vaiado ontem, enquanto discursava no evento de entrega de 914 apartamentos do Conjunto Residencial Parque da Lagoa, em Maceió (AL). As unidades habitacionais integram o programa Minha Casa Minha Vida (MCMV). A situação só não foi mais constrangedora porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que participava do evento, saiu em defesa do aliado.

Lira fez questão deixar claro o quanto as vaias o incomodaram. "Isso é uma falta de respeito. Mais do que vaias e aplausos, a função do parlamentar é trabalhar pelo seu estado, continuar aprovando matérias no Congresso, dar suporte para tudo que aconteça nas políticas públicas. O presidente Lula tem uma coisa parecida com o que eu e o meu pai [o ex-senador e hoje prefeito do município de Barra de São Miguel, Benedito de Lira] fazemos: ele cuida das pessoas mais humildes", reagiu Lira.

Reprimenda

Percebendo o incômodo, Lula levantou-se para ficar ao lado do deputado. "Aqui é um ato que não tem partido político. Precisamos aprender a respeitar o ato quando é institucional. Senão, fica difícil. É um comportamento que me incomoda muito", criticou Lula.

Não foi a primeira vez que o presidente retrucou a plateia de uma solenidade do governo federal por causa de vaias. Em março do ano passado, defendeu a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, na cerimônia de relançamento do Programa de Aquisição de Alimentos, no Recife. Em fevereiro, foi a vez de ficar ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apupado em evento no Porto de Santos. E em abril, o presidente apoiou a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, no lançamento da pedra fundamental do campus Sol Nascente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília.

A passagem do presidente por Alagoas foi marcada por uma ginástica para que grupos políticos rivais não estivessem lado a lado. Se ontem, na entrega das unidades do MCMV, as atenções eram todas para Lira e seu o grupo — que inclui o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC —, na quinta-feira o time do senador Renan Calheiros (MDB-AL) foi prestigiado na cerimônia de assinatura da ordem de serviço do Trecho V do canal do Sertão Alagoano, em São João da Tapera, na quinta-feira — que incluiu o governador Paulo Dantas. Porém, o ministro dos Transportes, Renan Filho, participou dos dois eventos, mas pelo governo federal.

"Porteira fechada"

Lula fez um comentário inconveniente na entrega de residências do MCMV. Perguntou a uma beneficiária do programa "quando ela vai fechar a porteira?", ao ver que ela é mãe de cinco crianças. "A menina tem um monte de filhos, tem cinco. Falei: 'Companheira, quando é que vai fechar a porteira?' Não pode mais ter filhos. Ela tem 27 anos de idade", disse o presidente. Lula aconselhou que a mulher se cuidasse e chamou a atenção para o papel dos pais. "Nem sempre o Estado cuida, nem sempre a religião cuida. Quem tem que cuidar é o pai e a mãe", reforçou.