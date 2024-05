Bolsonaro não tem previsão de alta, mas apresenta "melhora progressiva"

Boletim divulgado neste sábado (11/5) pelo Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, aponta que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem "melhora progressiva de todos os sintomas" após quase uma semana internado. Até o momento, contudo, não há previsão de alta.



Segundo o boletim do hospital, Bolsonaro "permanece sem febre, recebendo antibióticos por via endovenosa, fisioterapia e medidas de prevenção de trombose venosa".

Bolsonaro foi internado na unidade hospitalar para tratar uma infecção na pele (erisipela). Neste sábado, ele participou por meio de vídeo-chamada, diretamente do hospital, do encontro estadual do PL Mulher em Aracaju, Sergipe.

Histórico de saúde de Bolsonaro

O ex-mandatário participava de eventos partidários em Manaus, no Amazonas, quando foi internado no dia 4 de maio, por um caso de erisipela, a mesma infecção bacteriana que o atingiu em novembro de 2022, depois da derrota nas eleições presidenciais. Ele recebeu alta no mesmo dia, mas voltou ao hospital no dia seguinte.

Inicialmente, estava previsto que Bolsonaro fosse transferido para Brasília, mas um desconforto na região do abdômen fez com que alterasse o destino. O médico-cirurgião Antônio Macedo, que o acompanha desde a facada sofrida na campanha eleitoral de 2018, é o responsável pelo atendimento, junto ao cardiologista Leandro Echenique.

*Com informações da Agência Estado