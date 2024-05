Eduardo Bolsonaro: "Imagina se fosse Lula presidente na pandemia?"

Eduardo Bolsonaro comparou conduta do presidente Lula com a do ex-presidente Jair Bolsonaro - (crédito: Mario Agra / Câmara dos Deputados)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) comparou a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao criticar a atuação do governo federal em relação à tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul. Na ocasião, o filho 03 do ex-presidente questionou o que seria do Brasil caso o país tivesse sido governado pelo petista durante a pandemia da covid-19.

Em sua fala, Eduardo Bolsonaro ainda contraria o posicionamento de algumas pessoas, que dizem que Jair Bolsonaro teve "azar" de ser Presidente da República em meio a uma pandemia. "Alguns me falam com tristeza 'poxa Eduardo, (ex) Presidente Jair Bolsonaro deu azar pegando uma pandemia'. Vendo a resposta do Lula agora no caso do RS eu penso: demos foi é sorte! Imagina o que seria do Brasil e dos brasileiros com Lula presidindo-o na pandemia!", escreveu Eduardo no X (antigo Twitter), na manhã desta segunda-feira (13/5).

Alguns me falam com tristeza "poxa Eduardo, Presidente @jairbolsonaro deu azar pegando uma pandemia".



Vendo a resposta do Lula agora no caso do RS eu penso: demos foi é sorte!



Imagina o que seria do Brasil e dos brasileiros com Lula presidindo-o na pandemia! — Eduardo Bolsonaro???????? (@BolsonaroSP) May 13, 2024

Vale lembrar que durante a pandemia da COVID-19, a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro foi criticada diversas vezes. Além de ter subestimado a doença, Bolsonaro desestimulou a vacinação, se posicionou contrário ao isolamento social, à época, necessário para conter a propagação do vírus, além de ter defendido o uso de cloroquina para o tratamento da doença, medicamento sem eficácia comprovada.