Autoridades lamentam morte da deputada federal Amália Barros

Após a publicação do comunicado confirmando a morte da deputada federal Amália Barros, várias autoridades foram às redes sociais para lamentar a morte dela, aos 39 anos. Vice-presidente do PL Mulher e deputada federal por Mato Grosso desde 2022, várias companheiras de partido homenagearam o legado de Amália assim como deputados de outros partidos.



Amiga pessoal de Amália, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou nos stories do Instagram onde disse: "Vou te amar para sempre minha amiga. Você está nos braços do nosso Pai".



A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) se manifestou no X, antigo Twitter, dizendo que recebeu a notícias com tristeza e profundo pesar. "Vá em paz, querida amiga, você deixa exemplo de luta e superação e deixa muita saudade. Deus abençoe amigos, familiares. A família PL está de luto", escreveu.

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) se manifestou no X, antigo Twitter, dizendo que recebeu a notícias com tristeza e profundo pesar. "Vá em paz, querida amiga, você deixa exemplo de luta e superação e deixa muita saudade. Deus abençoe amigos, familiares. A família PL está de luto", escreveu.

O Partido Liberal também emitiu comunicado sobre a morte da deputada. "Sua garra incansável e sua dedicação por melhorar a vida dos cidadãos serão para sempre lembradas. Que sua memória inspire todos nós a continuar seu legado de compromisso e compaixão".



— Partido Liberal - PL 22 (@plnacional_) May 12, 2024

O presidente do partido, Valdemar Costa Neto, se manifestou dizendo que expressa os mais sinceros sentimentos pelo falecimento da deputada federal Amália Barros. "Amália foi uma defensora incansável da acessibilidade e dedicou sua vida a garantir que todos, independente de suas capacidades físicas, pudessem ter igualdade em participação na sociedade", disse ele no X.

— Valdemar Costa Neto (@CostaNetoPL) May 12, 2024

O ex-presidente Jair Bolsonaro também comentou a morte de Amália: "Deus, em sua infinita bondade, a receba e conforte seus familiares e amigos", disse.

- Deus, em sua infinita bondade, a receba e conforte seus familiares e amigos. May 12, 2024

Pelas redes sociais, o ex-deputado federal Deltan Dallagnol lamentou a morte da parlamentar. "Não tenho palavras pra me expressar diante dessa notícia. Amália era uma guerreira, com uma história de vida linda e inspiradora. Tive a honra de presenciar o trabalho dela em prol das pessoas com deficiência", escreveu.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) também prestou condolências. " Minhas condolências à família da @amaliabarros, que se tornou um grande exemplo de superação de barreiras e de dedicação e amor ao próximo, Que Deus a acolha na sua infinita misericórdia e conforte seus familiares e amigos. Deixará muitas saudades!", disse pelas redes sociais.



aprovação da Lei 14.126/21, do qual foi incansável articuladora e que classifica a visão monocular como deficiência sensorial e estende os mesmos direitos e benefícios previstos para pessoas com deficiência. Uma conquista ímpar para o segmento. — Arthur Lira (@ArthurLira_) May 12, 2024 O presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) também se manifestou: "Quero expressar meus sentimentos à família e aos amigos e amigas da nossa querida deputada Amália Barros, uma jovem lutadora pelas causas do Mato Grosso e da visão monocular", afirmou.

A senadora Leila Barros (PDT-DF) se solidarizou com a família da deputada: "Me solidarizo com a dor de familiares e amigos da Deputada Amália Barros, que nos deixou nesta noite. Meus mais sinceros sentimentos. Que ela encontre o descanso e a paz", disse.

A deputada Tereza Cristina (PP-MS) também falou no X sobre a parlamentar: "Minhas condolências aos familiares, amigos, colegas do PL e à bancada feminina pela perda da jovem deputada federal Amália Barros, do Mato Grosso. Ela partiu cedo, mas será lembrada pela sua defesa dos direitos das pessoas com deficiência, das mulheres e da saúde em primeiro lugar".

O deputado federal André Janones (Avante-MG) também publicou uma nota de pesar nas redes sociais. "O fato dela ter um pensamento político inverso do meu, não me impede de oferecer meus sinceros sentimentos aos familiares e amigos", disse ele.

— André Janones (@AndreJanonesAdv) May 12, 2024