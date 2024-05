Deputado federal do PT tira foto ao lado de porta-voz do Hamas

Basem Naim, um dos líderes do Hamas (está no centro à esqueda, de terno azul e óculos) e deputado João Daniel (no centro à direita, de gravata vermelha) participaram da 1ª Conferência Global Anti-Apartheid pela Palestina - (crédito: Reprodução/Instagram/@deputadojoaodaniel)

O deputado federal João Daniel (PT-SE) apareceu ao lado de um dos líderes do grupo extremista Hamas, Basem Naim. Na última sexta-feira (10/5), o parlamentar brasileiro participou de um evento em favor da Palestina em Joanesburgo, na África do Sul. João Daniel tirou foto ao lado do palestino.

"Participamos da abertura da primeira Conferência Global Anti-Apartheid pela Palestina, em Joanesburgo, na África do Sul. Presentes estavam fundadores e coordenadores do movimento apartheid, representantes do governo sul-africano, parlamentares e ativistas de todo o mundo, todos em defesa da liberdade do povo palestino, em defesa da paz e pelo fim da guerra", escreveu o deputado nas redes sociais.

"O evento serviu como uma plataforma para expressar solidariedade global com o povo palestino e condenar as práticas de apartheid, genocídio e crimes de guerra cometidas por Israel em território palestino. Também discutiu estratégias para isolar o Estado israelense, incluindo a campanha de boicote, desinvestimento e sanções, no sentido de pressionar o fim do conflito que já matou mais de 35 mil palestinos, sendo a maioria crianças e mulheres", emendou João Daniel, em outra postagem sobre o evento.

