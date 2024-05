Papel da oposição é construir, adverte Temer

Nova York — O ex-presidente Michel Temer deu, ontem, um duro recado à oposição no Congresso, na palestra que proferiu no Lide Brazil Investment Forum — realizado no Harvard Club. Para ele, o papel dos adversários do Palácio do Planalto não deve ser de fazer um combate cego e inconsistente, mas sim de apresentar alternativas sob o ponto de vista de quem está do lado contrário ao do governo.

"Oposição existe para ajudar a governar, e ajuda quando critica, contesta. Temos que nos acostumar com isso. Esse é o conceito jurídico e constitucional, e não é o que se aplica ao nosso país", observou o ex-presidente, lembrando que não pode prevalecer o "se eu perder vou destruir aqueles que ganharam". "Isso não contribui", advertiu.

Temer falou logo depois da exibição de um vídeo sobre a situação do Rio Grande do Sul, em que o governador Eduardo Leite agradeceu a solidariedade que tem recebido por conta da tragédia que devasta o estado. Foi a senha para que o fundador do Lide, o ex-governador de São Paulo João Doria propusesse: "Não vamos fazer aqui um minuto de silêncio e sim um minuto de solidariedade. Levantem seus celulares e escaneiem o QR Code para doações", pediu.

Ao longo da manhã, as autoridades se revezaram em falas, com destaque à solidariedade, à necessidade de planejamento e prevenção às catástrofes provocadas pela natureza. Na rodada de discursos dos governadores, Helder Barbalho, do Pará, foi incisivo: "Não existe tragédia ambiental de esquerda, de direita ou de centro", afirmou.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, citou a preservação ambiental como um ativo que o governo não pode deixar de lado. "O crédito de carbono é o que a gente sonha para o futuro. São 21 projetos, que devem render R$ 9 bilhões, em 20 anos. O estado conta com 800 milhões de toneladas para a venda", disse.

Agronegócio

Apesar das preocupações com a tragédia gaúcha, a ex-ministra da Agricultura e hoje senadora Tereza Cristina afirmou que conectar o agronegócio às mudanças climáticas é "desinformação". Já a também ex-ministra da Agricultura e ex-senadora Kátia Abreu destacou a necessidade de ampliação do mercado de armazenagem de grãos.

"Temos espaço de armazenagem para 40% da nossa produção. Precisamos de 1.890 armazéns de 100 mil toneladas para abrigar os outros 60%. Ou seja, há um mercado para investimento aí, que precisa ser feito para a segurança alimentar do país e do mundo", frisou, logo depois de cobrar licenciamento ambiental para projetos sustentáveis do agro, conforme a legislação ambiental.

O evento do Lide terminou com uma fala do ex-governador João Doria, que resumiu o debate aos seguintes pontos: solidariedade ao povo gaúcho, Reforma tributária sem aumento de impostos e manutenção do controle de gastos.

