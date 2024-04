O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou, na noite desta quarta-feira (3/4), que o ex-presidente Michel Temer "foi um grande presidente". Ele afirmou ainda que "na história, nenhum outro presidente se iguala a Temer", citando a relação com os Três Poderes.



As declarações de Moraes ocorreram na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), durante cerimônia que concedeu a Temer o título de cidadão honorário de Brasília. A cerimônia que concedeu a comenda foi presidida pelo presidente da casa legislativa, Wellington Luiz.

"Foi um grande presidente. Presidente sério, trabalhador, um presidente que transitava, como presidente, e continua transitando pelos três poderes. Na história, não temos nenhum presidente que se igual ao presidente Michel Temer nas relações com os Três Poderes", disse Moraes.

O ministro também elogiou o governo e as privatizações conduzidas pelo ex-presidente. "Todas as injustiças dolosas não apagaram o sucesso do governo. As reformas aprovadas que até hoje fazem diferença. As privatizações aprovadas, a seriedade no trato da coisa pública", completou o ministro.

Além de Moraes, também compareceu ao evento o ministro Dias Toffoli. Também receberam o mesmo título o secretário da Casa Civil do DF, Gustavo do Vale Rocha e Engels Augusto Muniz, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público.

O governador Ibaneis Rocha e a vice-governadora do DF, Celina Leão, também compareceram e fizeram parte da mesa de honra do evento. Outro autoridade convidada foi o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), José Cruz Macedo.

Toffoli teceu elogios a Michel Temer, a quem ele se referiu como um "construtor de pontes", durante discurso no evento. "O presidente Michel é extremamente cordial, inteligente e prudente. Uma pessoa que não é de excessos, um construtor de pontes", disse.

Temer foi presidente da República entre 2016 e 2018, após o afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff. Em 2017, ele foi o responsável por indicar Alexandre de Moraes ao Supremo. O magistrado já tinha sido ministro da Justiça e secretário de Segurança Pública de São Paulo. As propostas de concessão dos títulos aos homenageados foram feitas pelos deputados distritais Hermeto e Iolando.