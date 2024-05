Omar Aziz: 'A preocupação da Marina é com o exterior, não com o Brasil'

O senador Omar Aziz (PSD-AM) reclamou nesta quarta-feira (15/5), durante sessão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) do Senado, da falta de articulação da ministra do Meio Ambiente com o Congresso Nacional.

"A preocupação da ministra Marina Silva é fazer política para o exterior e nós devemos política para o nosso país. (...) Não há interlocução com a ministra Marina Silva. O mundo respeita a ministra Marina Silva, o Norte e o Nordeste não têm esse respeito, não (...). É a maior autoridade ambiental, só que não discute com o Congresso", disse.

O parlamentar amazonense afirmou que, além do seu estado, o Acre, Amapá, citado a pedido do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e outros da região Norte não recebem a devida atenção da pasta.

Aziz ressaltou que o problema não é da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e apontou que o problema vem ultrapassando gestões. Ele chegou inclusive a citar uma fala do ex-ministro do Meio Ambiente e deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), que ocupou o cargo durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Não é o governo do presidente Lula só não. Os outros governos 'passa boi, passa boiada' passa tudo", reclamou.