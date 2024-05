PGR pede inclusão de 51 foragidos do 8 de janeiro na lista da Interpol

08/01/2023 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Politica.Manifestação no Congresso Nacional - STF - Palacio do Planalto - 8 de Janeiro. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu que 51 extremistas acusados de envolvimento com os atentados de 8 de janeiro sejam incluídos na lista vermelha da Polícia Internacional (Interpol). Eles fazem parte de um grupo de pessoas que está com mandado de prisão em aberto ou inutilizaram a tornozeleira eletrônica e podem ter fugido para o exterior.

O objetivo do pedido é difundir a imagem e os nomes dos foragidos em 196 países, considerando que eles são foragidos internacionais. De acordo com o jornalista Eduardo Militão, no UOL, essas pessoas estão fora do alcance da Polícia Federal, ou seja, deixaram o território nacional. A informação foi confirmada pelo Correio junto a investigadores envolvidos no caso.

A PF faz parte da Interpol, representando a entidade no Brasil e atua em conjunto com as polícias dos países que fazem parte da entidade. A Procuradoria-Geral da República (PGR) recebeu a informação de que 6 pessoas violaram medida cautelar, ao destruírem a tornozeleira eletrônica e duas teriam fugido, ainda com o equipamento. As demais ainda não estavam sob medidas cautelares, mas deveriam ter sido presas.

Alguns deles já estão condenados pelo Supremo, tendo que cumprir a pena aplicada pela corte. As fugas ocorreram pelo Rio Grande do Sul e Santa Catarina e a princípio os foragidos foram para a Argentina e o Uruguai.

