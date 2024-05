Lula diz que não sabia que o RS "tinha tanta gente negra"; vídeo

Lula esteve no RS pela segunda vez após o início das enchentes no estado - (crédito: Ricardo Stuckert/Presidência da República)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (19/5), que “não tinha noção de que no Rio Grande do Sul tinha tanta gente negra”. A declaração foi feita em discurso durante o evento de anúncio de um conjunto de ações do governo para a população atingida pelas cheias no estado, em São Leopoldo (RS).

Lula afirmou que viu, nas coberturas jornalísticas, a presença de muitos moradores negros no Rio Grande do Sul e se surpreendeu. Ele afirmou que a primeira-dama, Janja, o informou que aquelas pessoas eram as mais atingidas pelas enchentes porque, por serem mais pobres, moravam em locais mais arriscados para se tornarem vítimas.

A declaração de Lula ocorreu quando o presidente explicava porque tinha convidado o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, para estar no Rio Grande do Sul com ele. Para ele, enxergar o que ocorre e as pessoas mais atingidas, como as negras, ajuda a tomar decisões no âmbito do trabalho do Poder Judiciário. Ele também disse que o mesmo ocorre no Poder Legislativo.

Veja o momento da fala:

“Quero explicar para vocês porque tenho convidado o presidente do STF, do Tribunal de Contas, da Câmara e do Senado. Porque embora sejamos poderes autônomos, temos que funcionar como uma orquestra. A gente não pode se encontrar só para jantares, ato solene em Brasília, temos que nos encontrar nos momentos de amargura do povo brasileiro”, introduziu Lula.

“Quando você tem um presidente da Suprema Corte, que vem sair da grandiosidade que é a Suprema Corte, e vem ao chão de uma cidade alagada e vê o tipo de pessoa que tá lá sofrendo, a hora que chegar um processo em Brasília contra alguma coisa que tá sendo feita, o olhar dele certamente será diferente. Não será apenas aquele que não vê o lado social”, detalhou.

“Por que eu não sei que vocês perceberam, com toda a desgraça da enchente, por mais que a gente veja, eu falei pra Janja domingo, é impressionante eu não tinha noção de que no RS tinha tanta gente negra. E no Fantástico apareceu muita gente e eu falei ‘não é possível’. E a Janja falou ‘é porque são os mais pobres e porque moram nos lugares mais arriscados de ser vítimas dessas coisas’”, disse.

Lula ainda informou que, quando faz os convites, quer que as pessoas tenham facilidade para compreender a necessidade de agilizar votações na Câmara e no Senado. “É muito importante o jeito de governar esse país, eu não sou dono, eu sou apenas um presidente, é como se eu fosse um síndico. Eu tenho que saber que outras pessoas pensam diferente e a gente tem que tentar combinar esforços para fazermos uma coisa correta. E é isso que está acontecendo”, declarou.