Confira as novas medidas anunciadas pelo governo federal para o RS

A comitiva do governo federal que viajou ao Rio Grande do Sul anunciou nesta quarta-feira (15/5) uma série de medidas de auxílio para a população atingida pelas enchentes. A tragédia climática já matou 149 pessoas e deixou mais de 70 mil desabrigados.

Os anúncios foram feitos pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, durante evento em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também estava presente.

Entre as medidas anunciadas está um auxílio de R$ 5,1 mil para as famílias atingidas, destinado à compra de móveis e eletrodomésticos destruídos pelas águas. Além disso, o governo anunciou uma série de medidas para recuperar as casas perdidas, como condições especiais para o Minha Casa Minha Vida e para a compra de imóveis no estado.



Veja os anúncios feitos hoje pelo governo federal

Vale reconstrução

Benefício de R$ 5,1 mil, em parcela única, para todas as famílias com residências afetadas diretamente na catástrofe , para reposição de equipamentos e outros bens perdidos. Impacto Inicial Previsto: R$ 1,2 bilhão.

O pagamento ocorre pela Caixa Econômica Federal, por meio do Pix. A Defesa Civil vai levantar as residências atingidas.



Casas destruídas nas áreas urbanas atingidas

Compra assistida de imóveis usados. Busca de imóvel pelo beneficiário e/ou chamamento público de interessados em vender imóveis. Limite de valor máximo do imóvel, com avaliação realizada pela Caixa.

Imóveis em processo de leilão da Caixa e Banco do Brasil que estejam desocupados

Aquisição de imóveis de construtoras já em obras ou concluídas

Minha Casa Minha Vida em 2023

forem suficientes



Benefícios para financiamento habitacional de imóveis nas áreas atingidas

FGTS e Minha Casa Minha Vida – suspensão das parcelas mensais por seis meses

Aumento do tempo para usar o saldo do FGTS para pagar parcelas

em atraso: de 6 para 12 meses Carência de 180 dias para os novos contratos

Outros benefícios

poderá sacar o valor máximo de R$ 6.220,00

poderá sacar o valor máximo de R$ 6.220,00 Bolsa Família — antecipação do pagamento para 17 de maio

entrarão na folha de pagamento de junho. MDS seguirá identificando outras famílias

que cumpram os requisitos.

municípios com reconhecimento federal de calamidade/emergência.

calamidade pública.

Criação do Ministério Extraordinário de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul

Cargo será ocupado pelo ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta

Estudo de alternativas para o sistema Guaíba-Lagoa dos Patos