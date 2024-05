Deputado silencia sobre voto a favor de Brazão no Conselho de Ética

Em março deste ano, Gutemberg chegou a ser indiciado pela PF no inquérito que investiga suposta fraude no cartão de vacinação de Jair Bolsonaro - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

Único deputado que votou contrário à admissibilidade da ação contra Chiquinho Brazão (sem partido-RJ) no Conselho de Ética, ontem (16/5), Gutemberg Reis (MDB-RJ) prefere não comentar sobre o assunto. O placar foi 16 votos a favor para que o processo siga no conselho e que o parlamentar acusado de ser um dos mandantes da morte de Marielle Franco seja investigado, o que pode levar à cassação de seu mandato. E apenas um, Reis, votou contra a aceitação da denúncia.



Procurada pelo Correio, a assessoria do parlamentar respondeu que ele não irá comentar seu posicionamento no caso. Reis foi um dos 129 deputados que, em 10 de abril, votaram contra a manutenção da prisão de Brazão na penitenciária de segurança máxima de Campo Grande (MS). Outros 277 foram a favor de que o parlamentar seguisse preso. Eram necessários 257 votos.

Em março deste ano, Gutemberg Reis foi indiciado pela Polícia Federal no inquérito que investiga suposta fraude no cartão de vacinação de Jair Bolsonaro. Ele teria sido beneficiado com o esquema com a inclusão de dados de possível falsa imunização. Ele é irmão de Washington Reis, ex-prefeito de Duque de Caxias, onde teria ocorrido a suposta fraude no cartão de saúde.

A Polícia Federal chegou a fazer ações na residência e na casa de Gutemberg Reis, que, na época, negou envolvimento. "O parlamentar recebeu todas as doses da vacina, incentivou, por meio das redes sociais, a imunização da população e colocou sua carteira de vacinação à disposição", informou o deputado à época.