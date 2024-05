Lula lamenta morte do jornalista Antero Greco: "Marcou a televisão"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte do jornalista Antero Grego, um dos grandes nomes do jornalismo esportivo brasileiro. O jornalista morreu nesta quinta-feira (16/5), vítima de um tumor cerebral.

"O jornalismo esportivo e o Brasil se despedem do Antero Greco, um dos seus maiores nomes. O grande jornalista marcou a televisão com Paulo Soares, o Amigão, à frente do SportsCenter, da ESPN, além passar pelo Estadão, do qual foi editor", escreveu Lula no X, antigo Twitter.

Lula afirmou ainda que Antero teve uma trajetória profissional brilhante e foi sempre um defensor da democracia.



"Filho de imigrantes italianos, Antero Greco deixa a esposa, Leila, e seus dois filhos. Meus sentimentos e meu abraço solidário aos familiares, amigos e admiradores do trabalho de Antero Greco", finalizou Lula.

O jornalismo esportivo e o Brasil se despedem do Antero Greco, um dos seus maiores nomes. O grande jornalista marcou a televisão com Paulo Soares, o Amigão, à frente do SportsCenter, da ESPN, além passar pelo Estadão, do qual foi editor. Uma trajetória profissional brilhante, e… May 16, 2024