Dia do Combate à Homofobia: parlamentares LGBT+ usam data para falar de direitos

No dia em que celebra-se o Combate à Lgbtfobia, nesta sexta-feira (17/5), senadores e deputados federais subiram à tribuna do Senado e da Câmara para discursar em defesa de questões como respeito à diversidade, resistência e defesa dos direitos humanos.



O senador Fábio Contarato (PT-ES), único homem gay no Senado, defendeu uma união para combater a violência contra pessoas LGBTs no país. “Hoje é o dia internacional contra a homofobia. Um dado que serve para lembrar o tanto que ainda temos que avançar como sociedade. Não podemos aceitar que, a cada 38 horas, uma pessoa seja morta neste país simplesmente por causa da orientação sexual dela”, escreveu Contarato no X, antigo Twitter.

Hoje é o dia internacional contra a homofobia. Uma data que serve para lembrar o tanto que ainda temos que avançar como sociedade. Não podemos aceitar que, a cada 38 horas, uma pessoa seja morta neste país simplesmente por causa da orientação sexual dela. — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) May 17, 2024

Na Câmara, há quatro deputados que se enquadram na população LGBT. Uma delas é a deputada Érika Hilton (PSOL-SP). Ela, que é da base aliada do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), usou o X no dia de Combate à Lgbtfobia para destacar políticas que, na avaliação dela, representam a comunidade LGBT.

“Um dia de reflexão, organização e resistência a favor dos direitos de nossa comunidade, que ainda padece de políticas públicas específicas e de combate à violência e a intolerância”, disse a deputada.



?????‍???? CONTRA TODA FORMA DE VIOLÊNCIA



Hoje, dia 17 de Maio, é celebrado mundialmente o Dia Internacional contra a LGBTfobia.



A data foi escolhida para comemorar a decisão da Organização Mundial da Saúde, em 1990, há apenas 34 anos, de desclassificar a homossexualidade como um… — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) May 17, 2024

Já a deputada Duda Salabert (PDT-MG), pré-candidata para prefeitura de Belo Horizonte (MG), enalteceu o fato de o 17 de maio ser lembrado por ter sido o dia em que a homossexualidade deixou de ser considerada uma doença pela Classificação Internacional de Doenças, em 1990.

"Hoje, no dia 17 de maio, comemoramos o dia internacional de luta contra a LGBTfobia. Nesse dia, em 1990, a homossexualidade foi oficialmente retirada da Classificação Internacional de Doenças, deixando de ser considerada uma patologia mental", escreveu. Duda Salabert e Érika Hilton se enquadram na comunidade LGBT como transgêneros.

Hoje, no dia 17 de maio, comemoramos o dia internacional de luta contra a LGBTfobia. Nesse dia, em 1990, a homossexualidade foi oficialmente retirada da Classificação Internacional de Doenças, deixando de ser considerada uma patologia mental . Segue o ???? — Duda Salabert (@DudaSalabert) May 17, 2024

A deputada federal Daiana Santos (PCdoB-RS), que se enquadra como lésbica, também usou X para se manifestar neste Dia de Combate à LGBTfobia. Ela, assim como Duda Salabert, refletiu sobre a perspectiva histórica do dia em que a homossexualidade deixou de ser interpretada como doenças.

Hoje, celebramos o Dia Internacional contra a LGBTfobia, pois há 34 anos atrás, a OMS deixava de classificar a homossexualidade como doença. pic.twitter.com/jCrH08aTgF — Daiana Santos (@daianasantospoa) May 17, 2024