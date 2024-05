Apesar das chuvas, Guaíba diminui mais meio metro em 48 horas

Até o início da semana que vem, o Guaíba deve permanecer pouco acima dos 4 metros, podendo chegar a 3 metros no fim do mês - (crédito: Mauricio Tonetto / Secom)

Em queda constante nos últimos dois dias, o Lago Guaíba chegou nesta sexta-feira (17/5) a sua menor marca desde o início da semana, 4,65 metros. Apesar da chuva que caiu hoje e que deve seguir na próxima semana, a previsão é de ainda mais queda no nível do lago.

Nas últimas 24 horas, porém, houve precipitação de cerca de 15 mm em grande parte da bacia do Guaíba, de acordo com o Instituto de Pesquisa Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A previsão de chuva nas próximas horas pode chegar a 40 mm no norte do estado.

O climatologista Franscisco Diniz acredita que as chuvas recentes “podem afetar o RS de domingo a segunda-feira, que é o tempo da água do rio chegar no Guaíba”.



A precipitação para a semana que vem irá cobrir grande parte do Rio Grande do Sul, com total de mais de 150 mm nos próximos 10 dias e vento sul moderado de até 30 km/h entre sexta-feira e sábado que vem.

Para o IPH, o nível das águas deve cair nos próximos 14 dias. A previsão indica cheia duradoura, com lenta redução dos níveis. Até o início da semana que vem, o Guaíba deve permanecer pouco acima dos 4 metros, podendo chegar a 3 metros no fim do mês.



O professor de ecologia da UFRGS, Marcelo Dutra, está otimista. Se a descida do nível realmente continuar, “vamos ver a água escoar para o oceano sem causar mais transtornos do que já está ocorrendo nas nossas cidades aqui”. Com isso, alerta o especialista, as autoridades irão poder analisar o real tamanho do estrago, que até agora não foi descoberto.



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro