Relator vota pela cassação de Cláudio Castro e julgamento é suspenso

O julgamento do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) contra o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), foi suspenso na noite desta sexta-feira (17/5), após o pedido de vista do do juiz Marcello Granado.

A suspensão se deu após o voto pela cassação e inelegibilidade proferido pelo desembargador Peterson Barroso Simão, relator dos processos que investigam abuso de poder econômico e político em folhas de pagamentos secretas da Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro (Ceperj) e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

Também estão sendo julgados o vice de Castro, Thiago Pampolha (MDB), e o presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacellar. A nova sessão está marcada para a próxima terça-feira (23).

Na retomada dos trabalhos, os sete desembargadores da Corte vão avaliar se seguem ou não o voto do relator, que apontou desvios nas instituições ao longo do ano de 2022. Sião classificou a folha de pagamentos secretos como um “verdadeiro abuso”.

“Restou caracterizado abuso de poder econômico e político com reflexo direto nos resultados das eleições que afrontam o princípio da igualdade na competição eleitoral”, apontou o desembargador.