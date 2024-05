Lewandowski prorroga ação da Força Nacional no RS por mais 30 dias

A Força Nacional ficará no Rio Grande do Sul por mais 30 dias para auxiliar nas ações de policiamento, buscas e salvamentos em decorrência da situação de calamidade que o estado enfrenta. A decisão de prorrogar a presença desses agentes até o dia 16 de junho foi tomada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que assinou uma portaria nesta sexta-feira (17/5).

Centenas de municípios gaúchos vivem situação de calamidade por causa de fortes chuvas, enchentes perdas de moradias. Até esta sexta, 154 pessoas morreram devido às consequências do mau tempo no estado. Os agentes da Força Nacional continuarão na atuação do policiamento ostensivo em Porto Alegre e no município de Nova Santa Rita.

"As operações estão focadas no patrulhamento e salvamento de embarcados, reconhecimento terrestre, apoio à Brigada Militar [Polícia Militar gaúcha] e ao Corpo de Bombeiros, além de abordagens terrestres e aquáticas para resgate de pessoas e animais ilhados", afirmou a pasta, em seu site oficial.

Há também, segundo o Ministério da Justiça, uma equipe de polícia técnico-científica que atua na identificação de vítimas em auxílio ao Departamento Médico-Legal do RS. As forças federais —além da Força Nacional, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Força Penal Federal— contam com o suporte de cinco helicópteros, 21 embarcações e 18 botes de resgate.