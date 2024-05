Lula participa de abertura da Marcha dos Prefeitos nesta terça-feira

Participação do petista está prevista para as 10h de amanhã (21/5). Evento reúne cerca de 10 mil pessoas, entre prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores - (crédito: Thomas COEX / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou participação, amanhã (21/5), na XXV Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. O petista participará da solenidade de abertura do evento, que reúne cerca de 10 mil pessoas entre prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais e vereadores, entre outras autoridades. A participação do presidente está prevista para as 10h.

Organizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), o evento teve início hoje (20) e vai até quinta-feira (23), no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB).

Além de Lula, os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, foram convidados.



Desoneração da folha

Neste ano, o foco da Marcha é a manutenção da desoneração da folha de pagamento dos municípios, tema que está sendo debatido entre Congresso, Executivo Federal e prefeituras. Embora o governo tenha firmado acordo com o presidente do Senado, na semana passada, para reonerar gradualmente a folha dos municípios, a matéria ainda será votada pelo Congresso Nacional.



Na última quinta (16), Pacheco anunciou o acordo para manter a alíquota atual de 8% sobre a folha dos municípios em 2024,mas com aumento gradual nos próximos anos, assim como foi acordado com os 17 setores econômicos beneficiados pela desoneração.

