Barroso anuncia contratação do 1º fotógrafo com síndrome de down no STF

"Está começando, hoje, como fotógrafo, aqui no plenário, o Bruno, que é uma pessoa querida e especial, com síndrome de Down, e que vai trabalhar sob a supervisão dos fotógrafos mais experientes", disse o ministro - (crédito: Luiz Silveira/Agência CNJ)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luís Roberto Barroso, anunciou nesta segunda-feira (20/5) o primeiro dia de trabalho do novo fotógrafo do plenário, Bruno Moura.

"Está começando, hoje, como fotógrafo, aqui no plenário, o Bruno, que é uma pessoa querida e especial, com síndrome de Down, e que vai trabalhar sob a supervisão dos fotógrafos mais experientes", disse o ministro.

O profissional é a primeira pessoa com síndrome de down a trabalhar no plenário do STF. A contratação de Bruno faz parte de um projeto de inclusão que já contratou mais de 25 profissionais.