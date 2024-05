Sergio Hondjakoff, o Cabeção de Malhação, celebra dois anos sóbrio

O ator Sergio Hondjakoff, conhecido nos anos 2000 pelo papel de Cabeção em Malhação (Globo), 'sumiu' das telinhas devido à dependência química e. Após anos de batalha, o ator comemorou dois anos de sobriedade.

Atualmente, pelas redes sociais, voltou a fazer vídeos e comemora momentos em família. Em entrevista à coluna F5, da Folha S.Paulo, Sergio disse que vem tentando se dedicar a uma vida saudável e a retomar a carreira como ator.

"Contribuo falando da minha experiência empírica e me mantendo sóbrio, mas ainda quero fazer mais que isso. Tem questões políticas que ainda preciso ter embasamento, encontrar meu posicionamento e minha narrativa", diz. "Nesses 'rehabs' intensivos que passei de 2016 para cá, conheci terapeutas que me emocionaram com suas palestras falando sobre a causa social da dependência química", conta.

Sergio também disse sonhar com instituições públicas de qualidade para tratar dependentes. Segundo o ator, há uma proliferação de clínicas particulares e muitas “deixam a desejar em aspectos como acolhimento”.

O ator retorna à atuação em breve, com o filme Caipora, um suspense-terror folclórico, como define o diretor Bellamir Freire. "Meu personagem é um alívio cômico. Pude matar as saudades de gravar com aquela energia do Cabeção, com um humor ingênuo", comenta.