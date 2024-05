Lula é recebido com aplausos e vaias na Marcha dos Prefeitos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido nesta terça-feira (21/5) na Marcha dos Prefeitos com um misto de vaias e aplausos. O petista participa da solenidade de abertura do evento, junto com ministros do governo e outras autoridades, incluindo os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).



Em meio às manifestações, o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, pediu respeito aos presentes.

“Não estamos aqui para disputa de direita, de centro e de esquerda. Peço encarecidamente ao plenário que aqui não haja vaia”, disse Ziulkoski. Ele destacou ainda que o evento reúne prefeitos de todos os espectros políticos, e que o objetivo da marcha é promover a relação entre os entes federativos.

A Marcha começou ontem (20) e vai até quinta-feira (23). A organização estima um público de 10 mil pessoas, entre prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários e outras autoridades municipais.

Após a entrada das autoridades que participam da solenidade, foi exibido um vídeo institucional da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), que organiza o evento, sobre a calamidade no Rio Grande do Sul.