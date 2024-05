Sergio Moro diz que estará em projeto para derrotar o PT em 2026

O Senador Sergio Moro (União-PR) comemorou nesta quarta-feira (22/5) o resultado do julgamento do recurso que pedia a cassação do mandato do parlamentar. Na sessão desta terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou o pedido e manteve o mandato de Moro. Para o senador, "foi um julgamento técnico e independente".

Moro afirmou ainda que "boatos sobre minha cassação são falsos" e que "temos que nos orgulhar do nosso judiciário".

De olho em 2026, o senador afirmou que estará em um projeto para derrotar o PT na próxima eleição geral, mas não deverá concorrer à presidência. "Meu plano em 2026 é apoioar um candidato e que nós consigamos defender as pautas. Sou oposição ao governo Lula e pretendo continuar sendo oposição", afirmou Moro.

Moro disse ainda que vê Ronaldo Caiado (União Brasil) como um "forte nome" dentro do partido, mas ainda é necessário esperar para saber se a candidatura do governador de Goiás à presidência vai, de fato se firmar em 2026. "Falo isso porque ainda são vários anos à frente."

Moro também não descarta a possibilidade de apoiar Tarcisio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, ou Romeu Zema (Partido Novo), gestor de Minas de Gerais.

"Sou oposição ao governo lula em 2026 estarei em um projeto para derrotar o PT defendendo outros candidatos a frente para buscar a presidência como o Ronaldo Caiado, talvez o governador Tarcisio, talvez o governador Zema, mas o fato é que nós temos que diminuir a temperatura política e nesse aspecto, quando há possibilidade de convergir, até com políticas do governo Lula, como é o caso do socorro ao Rio Grande do Sul, eu votarei a favor", ponderou Sério Moro.