"Temos que nos orgulhar do nosso judiciário", diz Moro após absolvição no TSE

Após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de absolver o senador Sérgio Moro (União-PR) no recurso que pedia cassação de seu mandato, o ex-juiz fez um pronunciamento, na manhã desta quarta-feira (22/5), e elogiou o judiciário brasileiro e o voto do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal.

“Ontem o TSE confirmou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que proferiu uma decisão técnica e independente e, ontem, essa decisão, com seu brilho próprio, o TSE proferiu uma decisão com a qual eu acho que a opinião pública é unânime. Todo mundo está afirmando que o julgamento foi técnico, foi independente e foi correto, não tenho visto críticas ao conteúdo jurídico desse julgamento”, disse Moro. “Nós temos que nos orgulhar do nosso judiciário, que mostrou essa independência”, completou.

Moro destacou a decisão de Alexandre de Moraes, que reconheceu necessários os gastos com segurança feitos pelo ex-juiz durante o período de campanha para o Senado Federal em 2022. “A opinião pública é unânime de que o TSE fez um julgamento técnico e imparcial. Nós pudemos ver, tanto no julgamento do TRE, quanto no do TSE, votos muito sólidos”, afirmou.

“Um fato que, para mim, é muito sensível é a tentativa de cassação do meu mandato alegando gastos excessivos com segurança. Um candidato ao Senado, em um ambiente polarizado, que enfrentou a corrupção, que enfrentou o crime organizado e, depois, inclusive, foi descoberto um plano do PCC para praticar um atentado contra mim e minha família e, nisso, corretamente, o ministro Alexandre de Moraes, que proferiu o último voto, foi veemente, apontando o absurdo desse tipo de argumentação”, ressaltou Moro.

O senador ainda reforçou que “a lei e a justiça” estavam do seu lado nesse caso e garantiu sentir “orgulho de integrar o Senado Federal” e “representar os paranaenses e o Brasil”. “nós entendemos que a população tem uma série de ansiedades e a população está no direito de cobrar os seus representantes eleitos, mas eu vejo, por exemplo, lideranças do Senado, como os senadores Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Davi Alcolumbre (União-AP) e outros, fazendo um grande trabalho em pautas importantes que foram aprovadas aqui nesse ano”, elogiou.