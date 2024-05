Nikolas ataca Craque Neto por causa de evento com Bolsonaro

A presença de Jair Bolsonaro (PL) em evento de doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul motivou um inusitado ataque do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) ao ex-jogador de futebol e apresentador de televisão José Ferreira Neto. O ex-presidente é um dos convidados para cerimônia em que o Guarani, clube de Campinas-SP, disponibilizará seu ginásio para arrecadar insumos para os gaúchos na próxima quarta-feira (29/5).

Nesta sexta-feira (24/5), durante seu programa na TV Bandeirantes, Neto citou o evento do Bugre e mandou um recado à direção do Guarani. Sem citar o nome de Bolsonaro, o ex-jogador renunciou a sua posição de ídolo do clube caso o ex-presidente participe da cerimônia no interior paulista.

“Presidente do Guarani, vice-presidente, diretor do Guarani. Se vocês fizerem isso que eu estou vendo que estão fazendo, esqueçam, podem esquecer. Esqueçam o ídolo aqui. Estão de brincadeira! O guarani é um time da democracia, diga-se de passagem”, diz Neto.





Craque Neto renunciando a posição de idolo do Guarani por anunciar evento com a presença do asqueroso, repugnante Jair Bolsonaro

pic.twitter.com/EsFK0LLSOu May 24, 2024

Os comentários de Neto motivaram a crítica de Nikolas Ferreira. Em seu perfil no X (antigo Twitter), o deputado mineiro escreveu: “Craque de lugar nenhum, ídolo de ninguém”. O parlamentar faz referência à uma das alcunhas do ex-jogador, comumente referido como ‘Craque Neto’.





Craque de lugar nenhum, ídolo de ningúem. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) May 24, 2024

Na próxima quarta, o Guarani disponibilizará o ginásio do clube para receber doações para as vítimas das enchentes no Sul. O evento contará com a participação de membros do exército, de Jair Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ex-ministro e aliado de primeira hora do ex-presidente.









Neto é cria das categorias de base bugrinas e iniciou sua carreira pelo clube campineiro no fim da década de 1980. Em 1990, ele foi o principal jogador do primeiro título brasileiro do Corinthians, iniciando uma trajetória de idolatria pelo clube da capital, dono da segunda maior torcida do país.

Nos últimos anos de sua carreira como apresentador de programas esportivos na televisão, Neto se destacou por fazer comentários além do âmbito esportivo. Durante o governo Bolsonaro, o ex-jogador se destacou por críticas ao presidente, em especial por sua conduta diante da pandemia da COVID-19.