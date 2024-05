Morre o deputado estadual Otoni de Paula Pai, aos 71 anos

Morreu na madrugada desta segunda-feira (27/5), o deputado estadual do Rio de Janeiro Otoni Moura de Paulo (MDB), pai do deputado federal Otoni de Paula (MDB-RJ). Ele tinha 71 anos e adotou o nome Otoni de Paula Pai para se diferenciar do filho.



A informação da morte do parlamentar foi confirmada pelo filho nas redes sociais. Otoni lutava contra um câncer no fígado e estava internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI).

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do deputado estadual, Otoni de Paula Pai, que na madrugada desta segunda-feira, partiu para o seu lar celestial. Neste momento, nos unimos em oração para que Deus conforte o coração do Deputado Federal Otoni de Paula, e toda sua família, por essa grande perda", disse a assessoria do deputado federal Otoni de Paula.

Otoni começou a carreira política como vereador em Nova Iguaçu de 1988 a 1992. Ele era casado há 47 anos com a pastora Fátima, com quem teve dois filhos: Otoni de Paula, também pastor evangélico e atual deputado federal, e Renato de Paula, fisioterapeuta.

O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, prestou solidariedade aos familiares do parlamentar carioca. "Meus sentimentos aos amigos e familiares do deputado estadual Otoni de Paula Pai (MDB-RJ). Muita força e luz", disse.

O deputado estadual do Rio de Janeiro Rosenverg Reis (MDB) lamentou a morte de Otoni. "Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento do meu querido amigo, pastor e grande deputado estadual Otoni de Paula Pai. Um companheiro de trabalho excepcional, deputado atuante, que cativava a todos com o seu carisma e alegria", escreveu o parlamentar.