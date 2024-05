Morre o ex-deputado federal Arthur Bisneto, aos 44 anos, em Manaus

O empresário e ex-deputado federal Arthur Virgílio Bisneto, 44 anos, morreu no início da tarde desta terça-feira (28/5). A informação foi confirmada pelo próprio pai, o ex-prefeito de Manaus e ex-senador Arthur Virgílio Neto, 78 anos, em postagem nas redes sociais. A causa da morte ainda é desconhecida.

Meu filho Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto morreu. Vou encontrá-lo brevemente. Você pode esperar, meu filho. Sabe que não fujo dos meus compromissos! — Arthur Virgílio (@Arthurvneto) May 28, 2024

De acordo com informações iniciais da Polícia Civil do Amazonas, o Serviço Ambulatorial Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, por volta das 13h, para atender a uma ocorrência dentro do condomínio onde Bisneto morava, localizado no bairro Ponta Negra, em Manaus.