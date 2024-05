Governador quer consulado dos EUA no Amazonas; veja o que diz Embaixada

O Governador do Amazonas, Wilson Lima quer um consulado dos Estados Unidos na amazônia brasileira. Lima afirma que o local serviria como ponto de apoio para os turistas que viajam para o Amazonas e ajudaria a estreitar os laços entre o Brasil e os Estados Unidos.

Leia também: Fortes chuvas atingem João Pessoa e deixam ruas alagadas; veja vídeos

Recentemente, o governador do Amazonas esteve em Washington D.C. e se reuniu com congressistas para pedir ajuda dos parlamentares para instalação do consulado no estado. "Viemos conversar com os congressistas americanos para pedir apoio no sentido de instalar um consulado em Manaus para dar apoio, naturalmente, aos americanos que visitam a Amazônia, estreitar esse laço comercial entre o estado do Amazonas levando em consideração a Zona Franca que a gente tem e os produtos que são fabricados lá com os Estados Unidos”, explicou Wilson Lima.

Durante as reuniões, Lima destacou junto aos parlamentares que não há nenhum ponto para emissão de visto na região Norte do país. O governador afirma que a localização de Manaus é um ponto estratégico para viagens aos Estados Unidos e outros países da América do Sul como Colômbia, Peru e Venezuela. Além disso, o estado conta com voos diretos de Manaus para Miami e Fort Lauderdale, com duração média de cinco horas.

Leia também: Idoso caminha 8 km após ser deixado na estrada e é resgatado pela PRF

Para Wilson Lima, a presença do escritório consular em Manaus seria um claro compromisso dos EUA com a região Norte do Brasil e com o desenvolvimento social e econômico da região, contribuindo para a integração internacional da Amazônia brasileira.



Procurado, o Itamaraty afirmou que esse tipo de solicitação deve ser feita diretamente pelo governo junto à embaixada dos Estados Unidos. A Embaixada dos Estados Unidos afirmou em nota que não pretende abrir um novo consulado no Brasil e orientou que os ameriucanos continuem buscando informações e serviços no site da embaixada.