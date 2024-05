Foragido há quase 10 anos, ex-prefeito mineiro é preso em Rondônia

O ex-prefeito de Tarumirim, do Vale do Rio Doce, João Correia da Silveira, conhecido como João Caboclo, foi preso nessa quarta-feira (29/5), em uma operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

O ex-prefeito havia sido condenado a 14 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado e estava foragido há quase 10 anos. Ele foi preso na zona rural de Nova Brasilândia D’Oeste, em Rondônia.

De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a pena de João Cablobo não cabe mais recurso e vai cumprir pena em regime fechado. Ele foi condenado por ser o mandante do assassinato de Oliveira de Paula, em outubro de 2006. A vítima foi alvejada na varanda de sua casa, em Timóteo.

Ele também é suspeito de ser autor de vários outros crimes, e de ter planejado o assassinato do então deputado estadual Durval Ângelo e do delegado de Timóteo, à época dos fatos, Francisco Lemos.

"Após o recebimento de denúncia anônima sobre o paradeiro de João Caboclo, foragido há quase uma década, agentes do Gaeco realizaram serviços de inteligência policial, que atestaram que ele se encontrava em uma fazenda de sua propriedade, na zona rural de Nova Brasilândia D’Oeste, estado de Rondônia", informou o MPMG. A operação também contou com o apoio das polícias Militar, Civil e Rodoviária Federal.