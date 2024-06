Lula celebra eleição de Sheinbaum: "México está garantido democraticamente"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou nesta segunda-feira (3/6) a vitória de Claudia Sheinbaum, que será a primeira mulher presidente presidente do México. Apesar da apuração ainda estar em andamento, as pesquisas de boca de urna já apontam a física e ex-chefe de governo da Cidade do México como vencedora da disputa com mais do dobro de votos da adversária, a senadora Xóchitl Gálvez.



O petista disse que pretende ligar para Sheinbaum no fim do dia para parabenizá-la, e comentou estar “muito feliz” com sua eleição, por ser a candidata do campo progressista e aliada do atual presidente, Andrés Manuel López Obrador. O chefe do Executivo brasileiro também afirmou querer visitar o México ainda neste ano.



“Eu talvez ligue para ela hoje às 18h. Estou muito feliz com a vitória dela, porque ela representa o meu grande companheiro López Obrador, que fez um governo extraordinário. Portanto, acho que o México está garantido democraticamente”, comentou Lula a jornalistas no Palácio do Itamaraty, enquanto aguardava o presidente da Croácia, Zoran Milanovi, com quem se reúne hoje.

“Estou feliz por ser uma mulher também. Estou feliz que duas mulheres disputaram, e ganhou aquela que representava o lado ideológico mais próximo das pessoas progressistas do mundo”, acrescentou o presidente.



Governo aliado

Lula sinalizou a vontade de visitar o México ainda em 2024 para agradecer López Obrador “pelo carinho que ele teve comigo quando eu não era presidente ainda”, e para expandir a relação comercial e de investimentos entre os dois países. Quando Lula foi preso, em 2018, Obrador defendeu que sua prisão foi injusta.