Pacheco diz que Moraes presidiu TSE em "momento conturbado e desafiador"

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou, nesta terça-feira (4/6), que o ministro Alexandre de Moraes presidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em um "momento conturbado" na história do país. Ele citou a troca de comando na corte, que será gerida por dois anos pela ministra Cármen Lúcia, e parabenizou o magistrado do Supremo Tribunal Federal (STF) pelo trabalho realizado.

"Parabenizo ainda o ministro Alexandre de Moraes, que deixa a presidência do TSE, pelo trabalho realizado em um momento conturbado e desafiador do nosso país, no qual a força da nossa democracia foi testada e, felizmente, resistiu pela resiliência das instituições", destacou o parlamentar.

Cármen Lúcia tomou posse na noite de segunda-feira (3). Moraes estava à frente da corte desde 2022 e foi alvo de diversos ataques do ex-presidente Jair Bolsonaro, que adotou uma posição de embate com a Justiça Eleitoral. Ele está inelegível por decisão do TSE, por abuso de poder político e econômico.

À frente da corte eleitoral, Moraes fortaleceu um departamento criado na gestão do ministro Edson Fachin: a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. O órgão teve suas atribuições expandidas e desembocou na criação de um novo departamento na corte eleitoral, o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia (Ciedde), que trabalhará em cooperação com as plataformas de mídias sociais.