Lula visita RS pela quarta vez desde as chuvas para acompanhar reconstrução

Em uma das visitas ao Rio Grande do Sul, petista foi a um dos abrigos para as vítimas das enchentes - (crédito: Henrique Lessa/CB)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (6/6) para acompanhar os trabalhos de reconstrução no Vale do Taquari. Esta é a quarta vez que o presidente vai ao estado neste ano desde que enchentes atingiram a região.

O petista iniciará a agenda de amanhã, às 11h, em visita ao bairro Passo de Estrela, em Cruzeiro do Sul, onde praticamente todas as moradias (650 casas) foram destruídas pelas chuvas.

Na sequência, às 12h30min, o presidente vai a Arroio do Meio, visitar a cozinha solidária do Movimento de Atingidos por Barragens (MAB).

Desde o fim de abril, o presidente esteve outras três vezes em cidades atingidas. Na primeira, em 2 de maio, ele foi a Santa Maria, primeira cidade a ser atingida por enchentes.

No segundo retorno, em 5 de maio, ele sobrevoou Canoas, Porto Alegre e Lajeado, que estavam no auge da situação de calamidade naquele momento. Na última visita, em 15 de maio, o chefe do Executivo esteve na capital gaúcha e em São Leopoldo, onde anunciou o pagamento de auxílio emergencial às famílias afetadas pelas enchentes.

A maior tragédia ambiental do Rio Grande do Sul já deixou 172 mortos, 41 desaparecidos e afetou 2,3 milhões de pessoas em 476 municípios. Cerca de 77 mil gaúchos precisaram ser resgatados de suas casa junto com 12,5 mil animais.