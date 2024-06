Senadores recebem bombeiros do DF que atuaram no Rio Grande do Sul

Grupo de bombeiros foi recebido no gabinete do senador Hamilton Mourão - (crédito: Divulgação/Assessoria Hamilton Mourão)

Um grupo de militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) que atuou no desastre natural de inundações no Rio Grande do Sul foi recebido por senadores na tarde desta quarta-feira (5/6) no Plenário da Casa. A ocasião serviu para homenagear o trabalho do grupo nas operações feitas no estado.



Durante 15 dias de trabalho, a equipe realizou o salvamento de mais de 250 adultos e 20 crianças durante as enchentes. As atuações ocorreram nos municípios de São Leopoldo e Bento Gonçalves. Além dos salvamentos, o grupo realizou buscas, prestou ajuda humanitária e realizou atendimentos médicos.

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) celebrou o trabalho dos bombeiros. "Não podia me furtar de enaltecer o trabalho realizado, demonstrando, claramente, a solidariedade de todo povo brasileiro com o ocorrido em meu Estado. O desprendimento, a coragem e a bravura com que atuaram”, comentou o senador gaúcho.

"O trabalho do Corpo de Bombeiros do DF dignifica a corporação e é uma expressão da união nacional recomendável neste momento", elogiou o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco.

*Com informações da Agência Senado

