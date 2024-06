Ao menos 65 bolsonaristas foragidos pelo 8/1 pediram refúgio na Argentina

Foragidos dos ataques contra as sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023 entraram na Argentina e pediram refúgio no país, aponta a Operação Lesa Pátria, conduzida pela Polícia Federal. Nesta quinta-feira (6/6), foi deflagrada uma nova fase da Operação, a fim de prender envolvidos e monitorar os fugitivos dos ataques de 8 de janeiro de 2023.

Ao menos 65 pessoas estão foragidas na Argentina e, ao entrarem no território, não passaram pelos controles migratórios, segundo a PF. No entanto, são monitoradas pelas autoridades do país.

Para burlar o controle aduaneiro, os fugitivos podem ter atravessado a fronteira em porta-malas de carros, caminhado pela ponte que separa os dois países ou ainda atravessado o Rio Paraná.

No sábado (1/6), deputados federais bolsonaristas, entre eles Eduardo Bolsonaro (PL-SP), participaram de um evento em Buenos Aires sobre liberdade de expressão, ocasião em que pediram asilo político aos envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro.

De acordo com a PF, o Brasil vai pedir a extradição dessas pessoas.

Operação

Até a tarde desta quinta, 49 foragidos foram presos na nova fase da Lesa Pátria. Os policiais cumpriram 208 medidas judiciais expedidas pelo Supremo Tribunal Federal em 18 estados e no Distrito Federal, como detenções e recolocação de tornozeleira eletrônica.