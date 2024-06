Deputados pedem asilo para bolsonaristas fugitivos do 8/1 na Argentina

"Expus no Congresso da Argentina a perseguição a críticos de Lula no Brasil", afirmou Eduardo Bolsonaro - (crédito: Reprodução / Redes Sociais)

Deputados federais bolsonaristas como Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Júlia Zanatta (PL-SC), Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Rodrigo Valadares (União-SE) desembarcaram em Buenos Aires na Argentina para participar de um evento promovido pela deputada argentina Maria Celeste Ponce, aliada do presidente Javier Milei. No evento intitulado "Censura- Liberdade de expressão e direitos humanos no Brasil", os parlamentares pediram asilo político aos brasileiros foragidos após os ataques golpistas de 8 de janeiro.

De acordo com o portal Uol, condenados ou investigados por conta dos ataques antidemocráticos teriam rompido as tornozeleiras eletrônicas que utilizavam por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) e fugido do Brasil.

"Já estivemos nos Estados Unidos, na Europa, em diversos fóruns e agora aqui na Argentina para falar sobre os perseguidos políticos, muitos dos quais estão aqui no país, e que não são criminosos. Pelo contrário, são pessoas que têm opiniões contrárias à criminalidade, especialmente na política, e que hoje são condenadas no Brasil a passar anos na prisão. É por isso que estamos aqui no Congresso argentino para pedir ajuda ao governo e aos deputados, para que essas pessoas possam viver em liberdade“, afirmou Van Hattem, em trecho de entrevista divulgado nas redes sociais.

Já Eduardo Bolsonaro apontou "perseguição a críticos de Lula no Brasil" e disse que "os injustiçados não estão sozinhos".

