Paes defende vereador que participou de sessão da Câmara sentado em privada

Prefeito Eduardo Paes e o secretário de saúde, Daniel Soranz, apresentam o cenário epidemiológico da dengue e ações para combater à doença no Rio de Janeiro, nesta sexta feira (02). - (crédito: Cleber Mendes/Estadão Conteúdo)

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), saiu em defesa do vereador Cesar Maia (PSD), ex-prefeito da capital carioca e correligionário de partido, que apareceu sentado em uma privada durante uma sessão plenária na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 05.

Em uma postagem no Instagram , nesta quinta-feira, 6, Paes afirmou que o "lixo e a inconsequência de alguns personagens nas redes sociais não fazem nem "cosquinhas no grande legado que o Cesar Maia tem nessa cidade e nesse país. Meu respeito e admiração sempre!", escreveu Paes.

Entenda o caso

O vereador do Rio de Janeiro César Maia (PSD), ex-prefeito da capital fluminense, foi flagrado em uma cena inusitada na tarde desta quarta-feira, 5, durante uma sessão da Câmara Municipal do Rio. Maia, que participava à distância da discussão de um projeto de lei, esqueceu a câmera da ligação virtual ligada e foi filmado sentado em uma privada dentro de um banheiro.

Ao perceber que estava sendo filmado, o vereador, que é pai do ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia, aproxima o dispositivo que utilizava para a ligação para que apenas o rosto aparecesse aos colegas de plenário.

O vereador Pablo Mello (Republicanos), que presidia a sessão, pediu que Maia desligasse a câmera e, logo em seguida, não conseguiu segurar o riso diante da cena.

"Senhor vereador César Maia, peço que o senhor desligue a câmera, por favor", pediu Mello.

Maia desligou a câmera e respondeu apenas: "perfeitamente".

Os vereadores discutiam a aprovação de uma lei de autoria do vereador Marcelo Arar (Agir), que declara o Mirante da Rocinha como patrimônio cultural de natureza material da cidade do Rio de Janeiro.

Para assistir ao vídeo do ocorrido, basta clicar aqui .