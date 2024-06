Vice de Zema faz ataques ao governo Lula em evento do agronegócio

As declarações foram feitas durante um evento do estado com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), em Belo Horizonte - (crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões (Novo), criticou nesta segunda-feira (10/6), o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Estou muito preocupado com alguns eventos mais recentes. Acho que vamos precisar de união e de foco para combater alguns equívocos que estão sendo praticados em termos de política pública", disse Simões. "O leite é o nosso grande desafio em termos de valor porque estamos sofrendo com essa importação predatória da Argentina e do Uruguai, mas os nossos lacticínios têm respondido bem", continuou.

As declarações foram feitas durante um evento do estado com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg), em Belo Horizonte, no qual foi divulgado o balanço financeiro do agronegócio em Minas no ano de 2023.

"O governo federal não está errando só com Minas Gerais. Está errando com os produtores de outros estados. Semana passada nós tivemos dois exemplos claros: uma medida provisória que faz com que a gente leve prejuízos bilionários para o setor de carne e de grãos – reoneração através de PIS e COFINS dos exportadores – e com esse leilão horroroso do arroz que foi feito, prejudicando os produtores do Rio Grande do Sul. Não bastasse o problema causado pelo clima, agora o governo federal resolveu acabar de destruir", afirmou.

Eleições 2026

De olho na sucessão de 2026 no estado, Simões tem sido escalado para representar o governador Romeu Zema (Novo) em vários eventos desde o ano passado.