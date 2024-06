Lula se reúne com ministros para alinhar articulação no Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu no início desta segunda-feira (10/6) com ministros e líderes do governo para alinhar a articulação política no Congresso. O encontro faz parte de uma alteração na rotina do petista desde a semana passada – ele participará diretamente das reuniões semanais dos líderes governistas, que ocorrem no Palácio do Planalto.

Participaram do encontro os ministros Rui Costa, da Casa Civil, Fernando Haddad, da Fazenda, Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da Presidência, e o ministro interino da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Laércio Portela.

Já os líderes do governo presentes são: do Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP); do Senado, Jaques Wagner (PT-BA); e da Câmara, José Guimarães (PT-CE).

É o primeiro encontro com a presença de Haddad, que estava na Itália semana passada, e Rui Costa, que voltou da China.



Pautas econômicas

No Congresso, o principal interesse do governo é o projeto de lei (PL) do Mover, que inclui a taxação de compras internacionais de até US$ 50, que ficou conhecido como o “PL das blusinhas”. O texto foi aprovado com alterações no Senado semana passada e voltou à Câmara para nova votação.



Além disso, o governo terá que articular a medida provisória (MP) que compensa a desoneração da folha de pagamentos, apresentada pela Fazenda. A medida limita os créditos do PIS/Cofins, e provocou forte reação do setor produtivo, o que deve dificultar sua aprovação.