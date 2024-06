"Brasil será o próximo", diz Bolsonaro sobre ascensão da direita na Europa

Bolsonaro participou de feira agro em Não Me Toque na terça-feira (5/3) - (crédito: Mayara Souto/CB)

O ex-presidente Jair Bolsonaro comemorou, nesta segunda-feira (10/6), a derrota do partido de Emmanuel Macron no Parlamento Europeu. Bolsonaro alegou que "a Europa se cansou da esquerda" e que o Brasil será o próximo país a entrar "nessa corrente do bem".

"A Europa se cansou da esquerda, de países sem fronteiras, da agenda 2030, ESG, descarbonização, ideologia de gênero, libertinagens... Os valores da família, respeito à propriedade privada, legítimo direito à defesa, liberdade de expressão… falaram mais alto no momento certo. Estados Unidos com Trump em novembro/ 2024 e Brasil em 2026 serão os próximos nessa grande corrente do bem", escreveu.



O presidente francês Emmanuel Macron convocou neste domingo (9/6) eleições parlamentares antecipadas no final deste mês, após uma grande vitória do partido de sua rival, Marine Le Pen, na votação do Parlamento Europeu.

O partido de direita radical de Le Pen, o RN, Rassemblement National (Reagrupamento Nacional), está a caminho de obter 32% dos votos, dizem as pesquisas, mais do dobro do partido do presidente, o Renascimento.

Ao anunciar a dissolução do parlamento, Macron disse que a nova votação acontecerá em dois turnos, em 30 de junho (1º turno) e 7 de julho (2º turno), poucas semanas antes dos Jogos Olímpicos de Paris.