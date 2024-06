Empresas de software espião recusam convite de Zanin para debate no STF

Empresas que atuam na gestão de softwares espiões, ou seja, programas de computador usados para captar dados sem que os usuários percebam, recusaram o convite do ministro Cristiano Zanin para um debate no Supremo Tribunal Federal (STF). A Corte realiza, nesta segunda-feira (10/6) e na terça-feira (11), audiências públicas para discutir a regulação destes sistemas.

Está em tramitação na Corte uma ação movida pela Procuradoria-Geral da República que pede a regulamentação desses softwares. “Enviei convite a todas as empresas mencionadas na petição inicial, mesmo sabendo que foram nominadas apenas para fins exemplificativos. Porém, infelizmente, todas declinaram”, afirmou Zanin, no começo do evento.

Na ação, a PGR, representada na época pela subprocuradora Elizeta Ramos, citou três empresas e softwares usados para espionagem. Eliza citou o sistema Pegasus, do NSO Group, que infecta sistemas informatizados para capturar dados, o Pixcell, do NSO Group, e o GI2, da Cognyte/Verint, que são usados para captar sinais de celular.



Ela também cita o FirstMile, do Cognyte/Verint, e o Landmark, também do NSO Group. O FirstMile foi usado pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para espionar alvos que frequentaram o Supremo, além de deputados, advogados, jornalistas e pessoas consideradas críticas ao governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

As revelações foram feitas pela Polícia Federal e se tornaram um escândalo jurídico e político. “Há referência à suposta violação sistemática de preceitos fundamentais no uso desses equipamentos para monitorar magistrados, advogados, jornalistas, políticos, defensores dos direitos humanos, dentre outros envolvidos”, afirmou Zanin.