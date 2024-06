Reforma tributária dá chance do país disputar com o mundo, diz deputado

Ao participar do CB Debate: "Bebidas Alcoólicas: Segurança jurídica no Imposto Seletivo", o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) afirmou que "a reforma tributária dá neutralidade ao país pra disputar com o mundo". O parlamentar disse também que a mudança é um projeto do povo brasileiro.

"Costumo dizer que essa reforma é ecumênica, depois de 60 anos ela tem uma inteligência coletiva extraordinária. Quem tentar ser o único autor intelectual é muito egoísmo. Ela é muito coletiva, muito ecumênica, é uma reforma do povo brasileiro, do estado brasileiro. Na minha opinião, se eu pudesse escolher uma palavra pra definir essa reforma, é a primeira reforma que vai dar ao país, aos setores econômicos, condições de competitividade. Dá neutralidade pra gente disputar com o mundo, seja contra os importados que chegam aqui mais barato que os produtos da indústria nacional. Isso é uma vergonha", apontou.

"Só o Brasil tributa a sua indústria nacional com a alíquota maior do que os importados. E também vai dar possibilidade da gente ser um país exportador com valor agregado. Então é uma reforma que vai dar ao país produtividade, aumento de produtividade. Isso é fundamental para um país que está envelhecendo", emendou.