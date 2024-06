Ministro Juscelino Filho é indiciado por corrupção pela Polícia Federal

Juscelino Filho ainda não se manifestou sobre o indiciamento, mas já negou ter cometido irregularidades com as obras de pavimentação - (crédito: Isac Nóbrega / MCom)

A Polícia Federal (PF) indiciou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, por suspeita de integrar organização criminosa que desviou verbas de obras de pavimentação de estradas com recursos da estatal Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

Segundo a corporação, Juscelino é suspeito dos crimes de organização criminosa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A informação foi revelada pelo jornal Folha de S.Paulo.

A investigação envolve a pavimentação de estradas em Vitorino Freire, no Maranhão. Segundo um relatório da Controladoria-Geral da União (CGU), quando era deputado, Juscelino indicou emendas que foram usadas para pavimentar vias em benefício apenas de propriedades do ministro e de sua família. O documento é um dos elementos citados pela PF no indiciamento.

Mensagens com investigado

O relatório final da investigação está nas mãos do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF). A corporação, que investigava suspeitas de irregularidades em obras da Codevasf, encontrou mensagens entre o ministro e um dos investigados, o empresário Eduardo José Barros Costa, conhecido como Eduardo DP.

O ministro Juscelino Filho ainda não se manifestou sobre o indiciamento, mas já negou ter cometido irregularidades com as obras de pavimentação. Procurado pelo Correio, o Ministério das Comunicações não retornou até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.