Lula nega pedido da Suíça e mantém ausência em cúpula sobre Ucrânia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quinta-feira (13/6) com a presidente da Confederação Suíça, Viola Amherd, em Genebra. Amherd reforçou o convite para que o petista participe da Cúpula de chefes de Estado, que acontece neste sábado (15) e domingo (16), para debater uma solução para a paz entre Rússia e Ucrânia, mas Lula manteve sua ausência.

A posição do Brasil é de que qualquer negociação pelo fim do conflito precisa ser reconhecida pelos dois lados. A Rússia, porém, se recusou a participar da cúpula.

"O presidente cumprimentou a Suíça pela organização da Conferência, mas reiterou a posição do Brasil, de que uma solução para a crise demandaria a participação de representantes dos dois lados do conflito. E reiterou o interesse do Brasil de participar e ajudar a viabilizar discussões de paz entre as duas partes", diz nota sobre o encontro divulgada pelo Palácio do Planalto.

Representantes de pelo menos 90 países e organizações internacionais já confirmaram presença. Entre os presidentes esperados na Suíça neste fim de semana estão Emmanuel Macron, da França, e Volodymyr Zelensky, da Ucrânia. Os Estados Unidos serão representados pela vice-presidente Kamala Harris.

Também participaram do encontro entre Lula e Amherd o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o embaixador da Suíça no Brasil, Pietro Lazzeri.