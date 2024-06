Nome de Eurípedes é incluído na lista vermelha da Interpol

O nome de Eurípedes Júnior, presidente do Solidariedade, foi incluído na lista vermelha de difusão da Polícia Internacional (Interpol). A inclusão ocorreu nesta quinta-feira (13) a pedido da Polícia Federal, de acordo com fontes consultadas pelo Correio. Ele é acusado de chefiar um esquema criminoso de desvios dos fundos eleitoral e partidário do Pros, sigla na qual ele foi presidente durante anos. Eurípedes foi alvo de um mandado de prisão expedido pela Justiça Eleitoral do Distrito Federal. No entanto, ele não foi encontrado durante buscas realizadas em endereços ligados a ele e ao partido.

Os advogados de Eurípedes e outras quatro pessoas foram detidas durante as diligências. No entanto, a suspeita dos investigadores é de que ele tenha colocado em prática um plano de fuga e esteja tentando sair do país. Além das prisões, a PF cumpriu 45 mandados de busca e apreensão, sequestro de 32 imóveis, bens materiais e o bloqueio de R$ 36 milhões dos investigados. Eurípedes começou na carreira política como vereador em Planaltina de Goiás, em 2008. Até os dias atuais ele vive na cidade e sempre chamou atenção dos moradores com as viagens de helicóptero até o Plano Piloto.

O Pros existe desde 2013, sendo Eurípedes um de seus fundadores. A sigla apoiou governos e candidaturas petistas nas eleições de 2014, 2018 e 2022. No entanto, sempre votou com os governos Michel Temer e Jair Bolsonaro. Eurípedes chegou a ser destituído por uma assembleia interna realizada por outros dirigentes partidários. No entanto, voltou ao cargo por determinação da Justiça.

Aeronave

O esquema é antigo e vem sendo apontado pelo Correio desde 2017. Em uma reportagem produzida à época, a reportagem revelou que Eurípedes comprou um helicóptero com recursos públicos para se deslocar da casa dele, em Planaltina de Goiás, para a sede do Pros, no Lago Sul. Na ocasião, a reportagem também visitou uma gráfica que teria recebido verbas públicas destinadas ao partido e às residências de Eurípedes e familiares na cidade.

Ontem, a Justiça determinou a apreensão do helicóptero, modelo R-66, prefixo PP-CHF, adquirido pelo valor médio de R$ 2,8 milhões. Atualmente, a aeronave está avaliada em R$ 5 milhões. Em 2019, o Correio revelou que o Pros usou candidaturas laranjas nas eleições de 2018. Em meio a acusações de corrupção, a direção do partido também entrou na disputa. Marcus Vinicius Holanda chegou a assumir a agremiação por alguns meses, até que Eurípedes conseguisse voltar. Até mesmo a sede, no Lago Sul, virou território da disputa entre dois grupos.