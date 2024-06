Nunes e Bolsonaro perto de acordo para vice

Um almoço reuniu, ontem, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, Jair Bolsonaro e o governador paulista Tarcísio de Freitas. A pauta do encontro foi a possibilidade de o coronel reserva da Polícia Militar Ricardo Mello de Araújo tornar-se o vice na chapa à reeleição. Indicado pelo ex-presidente, a colocação do militar como o segundo de Nunes sacramentaria o apoio do PL.

O prefeito, porém, não quis bater o martelo. "Não vamos decidir o vice agora. O coronel Mello tem indicação de Bolsonaro e Tarcísio. Discussão do vice vai ser no momento em que discutirmos com todos os partidos. Estamos tentando ver se fazemos até o final da semana que vem. Muitos partidos que estão fazendo parte da nossa frente ampla. Vamos dialogar com todos", esquivou-se Nunes.

A reunião, porém, serviu para Bolsonaro reafirmar o apoio à reeleição do prefeito — apesar de ter sido procurado pelo influencer Pablo Marçal, que pretendia contar com o respaldo do ex-presidente e divulgou em suas redes sociais que estava perto de trazê-lo para sua campanha. Bolsonaro, porém, foi enfático.

"Estou fechado com ele (Nunes) desde o primeiro momento. Minha presença aqui, e a do Mello, é um sinalizador de que estamos começando bem esse diálogo para que, quando bater o martelo, não ter gente que nos deixe. São bons nomes, mas a gente espera um consenso na próxima conversa. Cada um traga suas razões para prosseguir até outubro", salientou Bolsonaro.

Tarcísio, por sua vez, deu a entender que a definição sobre a colocação do coronel da reserva da PM como vice na chapa de Nunes é questão de dias. "Temos 11 partidos com Ricardo hoje e há de se ter muito respeito. Está todo mundo muito comprometido. Essa construção está bem adiantada", destacou.

A afirmação de Bolsonaro de que está fechado com Nunes — apesar de a colocação de Mello de Araújo como vice não estar sacramentada —, levou Marçal a emitir uma nota deixando clara sua irritação. "Como o (Jair) Bolsonaro vai apoiar um 'cara' que tem o (João) Doria como articulador?", questionou o pré-candidato do PRTB, referindo-se ao acordo que, em 2020, consolidou a indicação de Nunes como vice-prefeito na chapa de Bruno Covas, do PSDB.

Janones réu no STF

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal tornou réu o deputado federal André Janones (Avante-MG) por injúria contra Jair Bolsonaro. A Corte julga queixa-crime apresentada pelo ex-presidente por postagens do parlamentar nas redes sociais — chamou Bolsonaro de "miliciano", "ladrão de joias" e "assassino que matou milhares na pandemia". O voto da relatora Cármen Lucia foi seguido por Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Nunes Marques e Luís Roberto Barroso. Cristiano Zanin, Dias Toffoli e André Mendonça defenderam a rejeição da queixa. Resta o voto de Luiz Fux. (Com agências Estado e Brasil) Saiba Mais Política Pacheco quer encontro com Lula para buscar solução sobre dívida dos estados

Pacheco quer encontro com Lula para buscar solução sobre dívida dos estados Política Sem pressa de Lula, futuro de Juscelino Filho vive suspense

Sem pressa de Lula, futuro de Juscelino Filho vive suspense Política Programa Brasil Sorridente: Ministério da Saúde prioriza acesso a saúde bucal

Programa Brasil Sorridente: Ministério da Saúde prioriza acesso a saúde bucal Política Ministros de Lula contra PL que iguala aborto ao homicídio